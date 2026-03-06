Brolo, Ridolfo chiede verifiche sugli aumenti dei carburanti

Cresce la preoccupazione per i rialzi registrati negli ultimi giorni sui carburanti. A intervenire sul tema è Fausto Ridolfo, presidente di A.a.c.im.-Claai, che segnala incrementi del prezzo del gasolio fino a 10 centesimi al litro nell’arco di una sola giornata, con variazioni leggermente inferiori anche da parte di altre compagnie.

Secondo Ridolfo, gli aumenti non troverebbero al momento una giustificazione concreta nei costi effettivi, ma sarebbero legati a dinamiche speculative e a stime preventive sull’andamento dei mercati internazionali. “Ogni giorno si registrano rincari ingiusti e per nulla giustificati, se non da speculazioni e da mere previsioni che ipotizzano prossimi aumenti sui mercati internazionali”, afferma.

Il presidente di A.a.c.im.-Claai riferisce inoltre che, subito dopo l’attacco in Iran, le principali compagnie petrolifere avrebbero trasmesso ai gestori, durante la notte, comunicazioni con l’aggiornamento dei listini, chiedendone l’immediata applicazione alla pompa. Ridolfo ricorda che le società del settore sono obbligate a garantire al Paese una riserva minima di prodotto pari ad almeno 30 giorni di stoccaggio, proprio per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Le ricadute, evidenzia, pesano in particolare su piccole e medie imprese e comparto dell’autotrasporto, chiamati a sostenere un maggiore anticipo finanziario per il rifornimento, con una riduzione dei margini operativi, soprattutto nei contratti a tariffa fissa, e con ulteriori pressioni sulla liquidità aziendale.

“Questo è un momento che richiede lucidità e coesione. Il carburante è una variabile che non possiamo controllare, ma possiamo governare la gestione finanziaria, contrattuale e organizzativa delle nostre imprese”, dichiara Ridolfo, annunciando la richiesta di un intervento al ministro competente, al Garante per la sorveglianza dei prezzi e, se necessario, alla Guardia di Finanza.

