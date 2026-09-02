Messina, il Motorhome del PNES arriva all’Agorà dello Stretto

Il Motorhome del PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute sarà presente sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 17 alle 20, all’Agorà dello Stretto, nell’area dell’ex Fiera, nell’ambito delle attività organizzate nel Villaggio della Salute.

L’iniziativa, inserita nella linea dedicata al contrasto della povertà sanitaria, punta a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, con particolare attenzione alle persone che incontrano maggiori difficoltà per ragioni economiche, sociali o personali.

A bordo del mezzo opererà un’équipe formata da dirigente medico, infermiere, assistente sociale e mediatore culturale, incaricata di fornire accoglienza, orientamento e presa in carico. Le prestazioni gratuite saranno rivolte alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica, agli stranieri e ai cittadini con ISEE inferiore a 10 mila euro. Il programma comprende visite di medicina generale, fornitura di farmaci di fascia A e C e individuazione dei pazienti che necessitano di prestazioni odontoiatriche preprotesiche e protesiche. Per gli stranieri in possesso dei requisiti sarà possibile richiedere anche il codice STP, Straniero Temporaneamente Presente.

Nel corso delle due giornate saranno inoltre disponibili attività di prevenzione aperte alla popolazione, con vaccinazioni previste dal calendario vaccinale per le diverse fasce d’età, tra cui esavalente, MPR, pneumococco, meningococco ACWY e HPV.

Sul fronte della prevenzione oncologica sarà possibile ritirare il kit per lo screening del colon-retto e ricevere assistenza per la prenotazione della mammografia e del Pap test secondo i programmi di screening previsti.

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