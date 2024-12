Brolo, Padel e beneficenza nel “1° Torneo del Cuore”

di Giuseppe Condipodero – Nei giorni scorsi, sui campi del Padel brolese, si è svolto il “1° Torneo del Cuore”, un evento che ha unito sport e solidarietà, con un’importante attenzione alla donazione. La manifestazione, articolata in due giorni, è stata occasione per sottolineare l’importanza di contribuire a cause benefiche attraverso lo sport.

L’iniziativa, organizzata dal Fenix Sport Center in collaborazione con RiccPadel Brolo, ha visto la raccolta di fondi e giocattoli destinati all’Associazione “Spiderman in Corsia”. Questa realtà benefica si occupa di portare doni ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Messina, Milazzo e Patti, regalando loro momenti di gioia durante le festività.

Il “Torneo del Cuore” ha ricevuto il sostegno del Comune di Brolo e di diverse aziende locali del comprensorio nebroideo, a testimonianza di una rete di solidarietà e coinvolgimento collettivo.

In ambito sportivo, il torneo si è concluso con la proclamazione dei vincitori nelle diverse categorie. Per la categoria femminile, il primo posto è stato conquistato dalla coppia Gullo/Di Bennardo. Nella categoria Silver hanno prevalso Vasi e Casilli, mentre nella Gold il successo è andato alla coppia Lupattelli/Miceli.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di aggregazione, sport e impegno sociale, dimostrando come lo sport possa essere un mezzo potente per promuovere valori di solidarietà e vicinanza.

