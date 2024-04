Il mercato dei crediti deteriorati: opportunità e sfide

Il mercato dei crediti deteriorati, noti come NPL (non-performing loans), costituisce un ambito finanziario di notevole interesse, con un valore di 311 miliardi di euro soltanto in Italia. Questi crediti, difficilmente recuperabili dalle banche, vengono ceduti a imprese specializzate nel recupero crediti, generando un vivace mercato in continua espansione. Recentemente, il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina ha promosso un seminario per esaminare lo stato attuale e le prospettive di lavoro in questo settore.

Durante l’evento, i professori Guido Noto e Nicola Rappazzo hanno sottolineato l’importanza dell’incontro tra gli studenti e le aziende attive nel settore, come FD, che opera sia a Messina che a Villafranca Tirrena. FD rappresenta un punto di riferimento nel Sud Italia per il mercato NPL, con oltre 200 dipendenti, consulenti e collaboratori in tutte le regioni del paese. La società gestisce una raccolta milionaria annuale, con una tendenza al crescere costante.

Fabio Dell’Edera, responsabile delle operazioni di FD, ha evidenziato l’evoluzione del settore nel corso degli anni, sottolineando l’ampia gamma di competenze richieste per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel recupero crediti. Oggi, questo settore è consolidato e offre opportunità di crescita professionale, con professionisti esperti in grado di formare nuove generazioni.

L’incontro ha anche evidenziato le opportunità di lavoro immediate per i laureandi universitari, con FD che mira a stabilire una stretta collaborazione con le istituzioni accademiche per favorire l’occupazione locale. Margherita Santisi, amministratore unico di FD, ha enfatizzato l’impegno dell’azienda nel creare posti di lavoro e opportunità di carriera, attraverso programmi di stage e collaborazioni con istituzioni educative.

