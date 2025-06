📽 Nuova truffa agli anziani, finti Carabinieri chiedono di visionare l’oro

Negli ultimi giorni la provincia di Trapani ha registrato un nuovo aumento di truffe ai danni di persone anziane, in particolare nelle zone di Trapani e Mazara del Vallo. A lanciare l’allarme è il comando provinciale dei Carabinieri, che evidenzia una modifica nelle modalità operative dei malviventi.

In passato i truffatori, spacciandosi per ufficiali dell’Arma, contattavano telefonicamente le vittime per annunciare un finto incidente stradale provocato da un loro congiunto e richiedere immediatamente soldi o gioielli a un sedicente avvocato. Successivamente il complice si presentava a domicilio per ritirare la somma.

Ora, spiegano i Carabinieri, il raggiro consiste nell’informare telefonicamente l’anziano che in zona è avvenuto un furto e che è necessario controllare l’oro in casa per individuare eventuali monili rubati. Una volta ottenuto il metallo prezioso, i truffatori lo sottraggono approfittando di una distrazione, spesso simulando di avere bisogno di un bicchiere d’acqua.

Il comando provinciale invita «a non far entrare persone che, pur qualificandosi come Carabinieri, chiedano denaro o consentano ispezioni dei propri gioielli». In caso di contatto sospetto, il 112 deve essere avvertito immediatamente. Nel video, il colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, comandante del reparto Operativo di Trapani, illustra le nuove strategie messe in atto dai fraudolenti.

