Messina Street Food Fest, al via quattro giorni di gusto e spettacoli

Prende il via oggi, giovedì 15 ottobre, l’ottava edizione del Messina Street Food Fest, la manifestazione gastronomica che fino a domenica 18 ottobre animerà piazza Cairoli. L’iniziativa, organizzata da Eventivamente in collaborazione con il Comune di Messina, propone quattro giornate dedicate alle specialità gastronomiche, alla musica e agli spettacoli.

L’inaugurazione è prevista alle 18.30, con il taglio del nastro alla presenza dell’amministratore unico Alberto Palella, del sindaco Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro. Il villaggio gastronomico ospiterà 50 casette del gusto, otto birrifici artigianali e 21 nuove specialità, tra cui l’Iris salato al pistacchio dello chef stellato Giuseppe Raciti e il “Morso eoliano” del ristorante U Cucunciu di Malfa.

Particolare attenzione sarà riservata alle intolleranze alimentari, con sei preparazioni senza glutine e lattosio, oltre ad altre pietanze naturalmente prive di questi ingredienti. Disponibili anche birre per celiaci, grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia.

Il programma comprende nove show cooking con chef stellati e maestri gelatieri, affiancati da degustazioni di vini siciliani e abruzzesi. Il ricavato degli appuntamenti sarà destinato a cinque realtà del Terzo Settore impegnate nel territorio messinese. Alle attività collaboreranno anche gli studenti dell’IIS Antonello e i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia.

Spazio inoltre all’intrattenimento con cinque band dal vivo, dj set e spettacoli della compagnia Joculares, tra giocoleria, trampolieri e danza acrobatica. La conduzione degli spettacoli sarà affidata a Carmen Cilione.

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