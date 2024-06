Di Paola denuncia le inefficienze del sistema rifiuti siciliano

Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti critiche sulla gestione dei rifiuti in Sicilia, definendo il sistema attuale come inefficace e dipendente da misure emergenziali. Secondo Di Paola, la chiusura dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Lentini evidenzia le lacune di un modello che crolla al minimo problema a causa di una rete di impianti inadeguata e di una complessità burocratica senza precedenti.

“La Sicilia si trova sommersa dai rifiuti non appena si verifica un intoppo,” ha affermato Di Paola, sottolineando che il presidente della Regione, Renato Schifani, in due anni di legislatura non ha ancora presentato un piano chiaro per la gestione dei rifiuti.

Di Paola ha inoltre messo in dubbio l’efficacia dei poteri straordinari conferiti a Schifani dal governo centrale, sostenendo che tali poteri non saranno sufficienti per risolvere i problemi strutturali della gestione dei rifiuti.

Nel frattempo, le associazioni ambientaliste Legambiente, WWF e Zero Waste, assistite da Giampiero Trizzino, hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento del decreto che nomina Schifani commissario straordinario. Questa iniziativa, secondo Di Paola, è “un’azione meritoria che non possiamo che accogliere e condividere. Siamo al loro fianco in questa battaglia a difesa dell’ambiente.”

Le dichiarazioni di Di Paola riflettono un crescente malcontento verso la gestione dei rifiuti in Sicilia, con un appello per un modello di gestione più organizzato ed efficiente che possa prevenire crisi ricorrenti e garantire una gestione sostenibile dei rifiuti.

