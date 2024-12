Canti della Natività protagonisti del Natale a Gioiosa Marea

All’interno dell’iniziativa “Natale Insieme 2024”, organizzata dalla Pro Loco di Gioiosa Marea con il patrocinio del Comune, si terrà il terzo concerto di Natale intitolato “Le vibrazioni del cuore”. L’evento avrà luogo il 21 dicembre, alle ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

La serata sarà animata dalla compagnia musicale e teatrale Sikania Minor Deus, evoluzione del progetto noto come “I mandolini dei Nebrodi”. Tale denominazione iniziale era legata a un’attenta ricerca sulla tradizione mandolinistica siciliana, omaggiando artisti come Vicari, Catalano e Lo Causi. A guidare questa transizione è stato Calogero Emanuele, direttore tecnico e responsabile, che con il suo impegno ha reso possibile la crescita del gruppo attraverso collaborazioni con musicisti di formazione sia popolare che classica.

Attualmente, Sikania Minor Deus dispone di un vasto archivio che include tradizioni popolari mediterranee, brani mandolinistici, canti, danze e racconti. Negli ultimi anni, grazie al contributo di Aurelio Indaimo, cantautore e attore, e Delfio Plantemoli, regista e musicista, la compagnia ha arricchito il proprio repertorio teatrale esplorando più a fondo la cultura tradizionale siciliana.

Il concerto “Canti, storie e danze della Natività in Sicilia” offrirà una celebrazione del Natale attraverso canti e musiche ispirate alla tradizione pastorale dell’isola, tramandata da generazioni di pastori, esperti sia nel canto che nella costruzione di strumenti musicali come zampogne, tamburi e ciaramelle. Tra i brani in programma, oltre a composizioni tradizionali di grande impatto ritmico, si distinguono l’antica danza propiziatoria ricostruita da frammenti di O. Tiby e la “Novena di Villalba”.

Il concerto vedrà esibirsi Calogero Emanuele (percussioni, plettri, zampogna), Aurelio Indaimo (voce, recitazione), Franco Montagna (clarino, friscaletto), Antonio Livoti (chitarra), Delfio Plantemoli (chitarra e canto) e Lorenzo Cangemi (fisarmonica), offrendo una serata all’insegna dell’arte e della tradizione natalizia siciliana.

