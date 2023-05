Due anni di reclusione per rapina ad un 35enne a Patti

Un 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della Stazione di Patti. L’arresto è stato eseguito in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, in seguito alla condanna del soggetto a 2 anni di reclusione per rapina aggravata in concorso.

I militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione del 35enne, dove già si trovava in regime di detenzione domiciliare con l’applicazione di un braccialetto elettronico, a causa di un’indagine in corso relativa a un caso di tentata estorsione.

La condanna del 35enne deriva da una rapina commessa, in collaborazione con altri due individui, a Patti nel luglio 2015. Durante il crimine, i tre complici si sono introdotti in una casa asportando una tavola da surf, un boma e una vela, utilizzando la violenza contro il proprietario che aveva cercato di impedire la loro fuga dopo averli scoperti.

Dopo le procedure di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona.

