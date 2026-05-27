Il gioiosano Giovanni Calabria eletto sindaco di Palmi

Il gioiosano Giovanni Calabria è stato eletto nuovo sindaco di Palmi. Per la comunità di origine del nuovo primo cittadino si tratta di un risultato che vede un concittadino assumere la guida amministrativa della città calabrese.

Dopo l’ufficializzazione dell’elezione, Calabria ha rivolto un messaggio ai cittadini di Palmi per ringraziare dell’esito elettorale e indicare l’impostazione del mandato appena iniziato.

“Cari cittadini di Palmi, desidero ringraziarvi per la fiducia”, ha dichiarato il neo sindaco nel suo primo intervento pubblico successivo al voto.

Il primo cittadino, originario di Gioiosa Marea, ha quindi richiamato il passaggio dalla fase elettorale all’attività amministrativa, indicando gli obiettivi della nuova esperienza di governo locale. “Questa sera l’emozione è forte, ma da domani tutti concentrati sull’obiettivo principale del nostro mandato: rendere Palmi una città migliore”, ha affermato.

Nel messaggio rivolto alla cittadinanza non è mancato un ulteriore ringraziamento rivolto agli elettori e alla comunità: “Grazie ancora a tutti, vi voglio bene”. L’elezione di Giovanni Calabria segna così l’avvio della nuova amministrazione comunale di Palmi con alla guida un sindaco originario di Gioiosa Marea.

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