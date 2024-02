Traffico di droga a Catania e Reggio Calabria: 9 arresti

Oggi è stata messa in atto l’operazione “Non solo pane” da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati, coinvolgendo le Province di Catania e Reggio Calabria. L’azione è stata scaturita da un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale del Capoluogo etneo nei confronti di 9 individui, accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina. L’indagine, condotta dalla Procura Distrettuale di Catania e dai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, ha smascherato un’ampia rete di traffico di droga operante a Catania e nei dintorni.

Le attività di spaccio individuate includevano la vendita al dettaglio di cocaina, effettuata sia attraverso ordini telefonici consegnati in luoghi prestabiliti, sia presso le abitazioni dei pusher, camuffate da normali transazioni di pane. Un particolare spacciatore, anche panettiere di professione, utilizzava il suo forno come copertura per l’attività illecita, soddisfacendo le richieste dei clienti che chiedevano “mezzo chilo di pane” o “mezza pagnotta” come codice per acquistare droga.

Parallelamente agli arresti, sono in corso perquisizioni domiciliari con il supporto di unità cinofile antidroga, mirate a individuare eventuali ulteriori sostanze stupefacenti.

