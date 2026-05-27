Vaccinazioni, nuovo piano di recupero dell’ASP Messina
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha annunciato l’avvio di un progetto dedicato all’estensione degli orari di apertura dei Centri Vaccinali con l’obiettivo di recuperare le adesioni mancanti alle vaccinazioni previste dal calendario regionale e nazionale.
L’iniziativa, finanziata attraverso le risorse del Piano Sanitario Nazionale (PSN), si inserisce nel quadro delle azioni di rafforzamento della prevenzione sul territorio e punta al raggiungimento degli standard indicati dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Il programma interessa in particolare tre indicatori di riferimento: il P01C, relativo alle coperture del ciclo primario delle vaccinazioni esavalenti contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B; il P02C, riferito alle vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia; il P05C, legato invece alla copertura vaccinale anti-HPV destinata alla popolazione adolescenziale.
Per gli indicatori P01C e P02C il monitoraggio riguarda i soggetti che completano il percorso vaccinale entro il ventiquattresimo mese di vita, secondo le tempistiche previste dai calendari di riferimento. L’indicatore P05C valuta invece il raggiungimento della vaccinazione contro il Papillomavirus umano entro il dodicesimo anno di età.
Nella fase iniziale il progetto prevede l’apertura pomeridiana del Centro Vaccinale di Messina, presso il Palazzo Satellite, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 19:30. Successivamente sono previste ulteriori aperture straordinarie anche il sabato.
L’attività sarà indirizzata prioritariamente ai soggetti non in regola con le vaccinazioni, che saranno contattati direttamente dai servizi aziendali. Rimarrà comunque possibile accedere spontaneamente al centro per ricevere informazioni, verificare la propria situazione vaccinale ed effettuare le vaccinazioni previste dal progetto.
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria dell’U.O.C. SPEM al numero 0903652408 oppure all’indirizzo email uocspem.messina@asp.messina.it.
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