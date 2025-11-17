Ivan Carmellino vince il 22° Rally del Tirreno-Messina

La ventiduesima edizione del Rally del Tirreno-Messina, valida come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2025 e organizzata da Top Competition, si è conclusa con la vittoria di Ivan Carmellino. Il pilota vercellese, affiancato da Massimo Minazzi su Skoda Fabia RS Rally2 preparata da Roger Tuning e gommata Pirelli, ha conquistato il successo al termine di una rimonta iniziata dopo un testacoda nella prova inaugurale che lo aveva relegato al tredicesimo posto. La competizione è stata caratterizzata da un confronto serrato con Antonio Rusce e Marco Pollara, con i tre equipaggi più volte alternatisi al comando fino all’ultima prova speciale, affrontata da Carmellino e Rusce in perfetta parità. Negli ultimi 8,7 chilometri il vercellese ha realizzato il tempo decisivo, chiudendo con 2,6 secondi su Rusce e 8,6 su Pollara.

La cerimonia di premiazione in piazza Duomo a Messina si è svolta alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli, del presidente dell’AC Messina Massimo Rinaldi e del fiduciario provinciale ACI Sport Nico Salvo. Rinaldi ha ricevuto il Trofeo per le rappresentative regionali, cui hanno contribuito Pollara-Princiotto, La Torre-Siragusano e Rizzo-Pittella.

La presidente di Top Competition, Maria Grazia Bisazza, ha evidenziato che “la risposta alla chiamata del Rally Tirreno Messina è stata la conferma dell’alto fascino del percorso scelto e della straordinaria cornice”. Carmellino, all’arrivo, ha dichiarato di essere “senza parole” dopo una gara ricostruita “chilometro dopo chilometro”. Rusce ha definito la sua prova “soddisfacente”, mentre Pollara ha riconosciuto la forza degli avversari.

Quarto posto per Emanuele La Torre, vincitore della Coppa Italia Under 25, seguito da Marcello Rizzo che ha contribuito al successo della rappresentativa regionale. A completare la top ten Bottoni, Pisano, Casella, Riolo – primo in Rally3 – e Alessio Pollara, che ha ottenuto la Coppa Italia Rally4 e le classifiche Under 25. Nell’Over 55 successo finale di Alberto Biggi davanti a Carmelo Galipò.

Classifica Assoluta top 10: 1. Carmellino-Minazzi (Skoda Fabia RS) in 3’22.4; 2. Rusce-Zanni (Skoda Fabia RS) a 1.8; 3. Pollara-Princiotto (Skoda Fabia RS) a 2.2; 4. La Torre-Siragusano (Skoda Fabia RS) a 3.0; 5. Re-Pozzi (Skoda Fabia RS) a 3.8; 6. Bottoni-Gonella (Skoda Fabia RS) a 4.4; 7. Rizzo-Pittella (Skoda Fabia RS) a 4.7; 8. Casella-Scuderi (Skoda Fabia) a 7.0; 9. Pisano-Mazzone (Skoda Fabia RS) a 9.6; 10. Riolo-Marin (Renault Clio) a 17.2.

