Laccoto sottolinea l’importanza della norma sulla prevenzione incendi

Nella recente sessione della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana, l’onorevole Giuseppe Laccoto ha espresso apprezzamento per una norma di rilevanza cruciale concernente la prevenzione degli incendi. L’onorevole Laccoto ha sottolineato l’importanza di questa norma, che riguarda gli stanziamenti destinati a Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi per attività di prevenzione incendi.

Durante la sua testimonianza in commissione, l’onorevole Laccoto ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche tecniche per garantire l’immediata attuabilità del provvedimento. Ha sottolineato, tuttavia, che queste modifiche non compromettono la validità della struttura normativa, che mira a proteggere i territori e l’ambiente, considerando le numerose criticità legate alle emergenze incendi affrontate dalle amministrazioni locali.

L’onorevole ha anche sottolineato che la volontà della maggioranza è chiara, con un accordo unanime sulle modifiche tecniche da apportare alla norma prima della votazione in commissione.

