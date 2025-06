Inchiesta sanità, Schifani sollecita la massima trasparenza

La Regione Siciliana ha revocato l’incarico ad Antonino Maria Sciacchitano, presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance regionale, in seguito all’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Palermo su presunte irregolarità nelle procedure di gara e appalto nel settore sanitario. Sciacchitano è stato sottoposto agli arresti domiciliari e sospeso per un anno dai pubblici uffici, secondo quanto disposto dal Gip di Palermo.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha commentato la vicenda evidenziando che «ogni procedura di gara o appalto pubblico può diventare terreno fertile per fenomeni corruttivi qualora vi siano individui disposti a offrire o accettare illeciti vantaggi». Ha inoltre chiarito che l’indagine non investe il sistema sanitario in senso generale, sottolineando come «la criminalità segue le tracce del denaro, senza distinguere ambiti o confini».

Schifani ha ribadito la necessità di mantenere un controllo rigoroso e un impegno costante sulla trasparenza in tutti i settori, per prevenire eventuali abusi. «Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura – ha aggiunto – e confermiamo la totale disponibilità delle istituzioni a collaborare per accertare eventuali responsabilità personali».

La decisione della Regione arriva dopo la notifica della misura restrittiva a Sciacchitano, in linea con le disposizioni del Gip palermitano, che ha disposto la sospensione dall’incarico e il provvedimento degli arresti domiciliari.

