“Un Mare di Sapori – Fish Food e non solo” l’enogastronomia a San Giorgio

L’Associazione Vivi San Giorgio ha fissato per il 27 e 28 giugno 2025 l’evento “Un Mare di Sapori – Fish Food e non solo”, anteprima della XI edizione della Festa della Tonnara, in programma il 29 giugno a San Giorgio di Gioiosa Marea.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Siciliana tramite l’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, mira a promuovere le tradizioni gastronomiche locali, con un focus particolare sulle eccellenze del settore ittico.

Durante le due giornate, l’evento offrirà ai partecipanti degustazioni di specialità marinare e intrattenimenti musicali a ingresso libero. Venerdì 27 giugno, alle ore 20:00, è prevista una degustazione di frittura mista di pesce, seguita alle 21:30 da un concerto gratuito con Alberto Urso. Sabato 28 giugno, sempre alle 20:00, saranno serviti paccheri con pesce spada e melanzane, accompagnati dal live show gratuito de I Cantustrittu alle 21:30.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile contattare i numeri 349 6546619 e 334 8512200, oppure consultare le pagine social ufficiali di Pro Loco San Giorgio e dell’Associazione Vivi San Giorgio.

