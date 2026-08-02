Incidente nell’Agrigentino, muore il 17enne Danilo Acquisto

Nuovo incidente mortale sulle strade dell’Agrigentino. La vittima è Danilo Acquisto, 17 anni, deceduto nella notte a seguito di uno scontro avvenuto lungo la strada nei pressi del bivio per Ribera, in territorio di Cianciana.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, il giovane era alla guida di uno scooter quando si è verificato l’impatto con un’autovettura. Le cause della collisione sono in fase di accertamento. Le lesioni riportate dal ragazzo si sono rivelate gravissime e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il decesso è sopraggiunto poco dopo l’incidente.

La notizia ha rapidamente raggiunto Cianciana e gli altri centri dell’Agrigentino, suscitando profondo cordoglio tra i residenti. Il giovane lascia il padre Salvatore, la madre Silvana e il fratello Samuele.

Danilo Acquisto era conosciuto anche nel panorama sportivo locale. Da tempo praticava il tennis e frequentava il Tennis Club Cianciana, presieduto dal padre Salvatore Acquisto, figura nota nell’ambiente tennistico del territorio.

L’episodio si inserisce in una serie di gravi incidenti stradali verificatisi negli ultimi giorni. Soltanto due giorni fa, infatti, altri due sinistri avevano provocato la morte di un altro ragazzo di 17 anni e di una ragazza di 14 anni, aumentando il bilancio delle vittime sulle strade siciliane.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

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