Diocesi Patti: una storia di solidarietà, 9 minori ucraini tornano a casa

Progetto “NEBRODI, casa d’Europa”. Il ritorno a casa dei minori ucraini: un’esperienza di accoglienza nei Nebrodi.

Nella giornata del 2 giugno 2023, un volo da Catania a Varsavia segna la conclusione del progetto “NEBRODI, casa d’Europa”, promosso dalla Caritas Diocesana di Patti. In collaborazione con le autorità competenti, sono stati rimpatriati nove minori ucraini e un’accompagnatrice, ospitati temporaneamente nel territorio della Diocesi di Patti grazie a risorse interamente provenienti dalla diocesi stessa.

I nove minori erano arrivati in Italia il 12 dicembre dello scorso anno attraverso il sopracitato progetto. Durante il loro soggiorno, sono stati accolti da famiglie residenti nei comuni di Galati Mamertino, San Salvatore di Fitalia, Brolo e Capo d’Orlando, che si sono spontaneamente offerte di ospitarli gratuitamente, garantendo loro un ambiente sereno. Quattro dei minori, precedentemente accolti da famiglie di Brolo, sono stati ospitati presso la struttura di accoglienza “Sacra Famiglia” a Patti nel corso dell’ultimo mese.

Don Leonardo Maimone, Direttore della Caritas Diocesana di Patti, ha dichiarato: “Sono passati poco più di sei mesi da quella notte in cui ognuno di noi ha contribuito a questo progetto di accoglienza temporanea, mesi durante i quali i bambini hanno frequentato le nostre scuole, giocato nelle nostre piazze e partecipato alle nostre vite. Sono stati mesi in cui, lontani dagli orrori della guerra, hanno potuto vivere in pace e serenità. I genitori stessi, che ce li hanno affidati, ci hanno chiesto di farli tornare a casa e il nostro desiderio è che ogni famiglia possa essere nuovamente riunita”.

La Caritas Diocesana di Patti desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutte le famiglie che si sono offerte per l’accoglienza, ai Sindaci, all’Assessore del Comune di Galati Mamertino Rosella Vicario, all’avv. Alessandra Milio, ai parroci e agli operatori delle Caritas Parrocchiali, nonché alle suore della Sacra Famiglia di Patti e a tutti coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

