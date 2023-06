Cinque studenti del Verona Trento assunti da FD Credit Management

FD Credit Management assume giovani talenti del Verona Trento per ruoli chiave nell’informatica e nella sicurezza.

Cinque studenti saranno contrattualizzati a tempo indeterminato dopo la maturità.

Cinque giovani neo-diplomati del Verona Trento troveranno impiego stabile presso l’azienda messinese FD Credit Management, grazie alla collaborazione tra scuola e lavoro. Dopo aver completato con successo un periodo formativo presso gli uffici di piazza Duomo, Antonino Sirni, Miriam Esmeralda Tortora, Alessandro Guarnera, Marco Iaria e Samuele Santo Calarco saranno assunti a tempo indeterminato, a partire dal prossimo settembre, per occuparsi di informatica, sicurezza e privacy nel settore del recupero crediti.

L’azienda FD, leader in Italia nel recupero crediti, con tre sedi nel messinese, ha scelto di investire nei giovani di Messina, offrendo loro l’opportunità di una carriera professionale. L’amministratore unico, Margherita Santisi, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia tra scuola e lavoro, che si è rivelata vantaggiosa sia per i giovani che hanno dimostrato interesse e entusiasmo, sia per l’azienda stessa, desiderosa di formare consulenti e professionisti di alto livello.

Durante una cerimonia tenutasi nell’aula magna del liceo, sono stati consegnati agli studenti gli attestati di partecipazione e sono stati annunciati i selezionati per una proposta lavorativa presso FD a partire da settembre. I vicepresidi Roberto Cardullo ed Eliana Bottari hanno commentato positivamente questa esperienza, che ha appassionato gli studenti, aprendo prospettive future già dopo gli esami di maturità.

FD Credit Management, con la sua esperienza consolidata nella gestione dei crediti deteriorati, si occupa principalmente del mercato NPL (non performing loans). Fabio Dell’Edera, responsabile delle operazioni di FD, ha evidenziato l’importanza delle competenze specifiche necessarie per il recupero dei crediti e ha sottolineato che l’azienda offre un ambiente di lavoro serio e affidabile a coloro che desiderano imparare e mettersi in gioco.

All’evento presso il Verona Trento, istituto diretto da Simonetta Di Prima, hanno partecipato anche i docenti referenti Cristoforo Sapienza e Daniele Coppolino, che hanno elogiato questa bella opportunità per i giovani di entrare in contatto con una realtà imprenditoriale locale che potrà insegnare loro molto. Il coordinamento dei tirocinanti è stato affidato ad Alessandro Scipilliti, responsabile dell’ufficio IT di FD e ex studente del Verona Trento.

© Riproduzione riservata.