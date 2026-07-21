Nel trapanese, 14enne salva cinque vitellini dall’incendio

Momenti di forte tensione nelle campagne di contrada Piana e Issiotti, a Santa Ninfa, nel Trapanese, dove un incendio ha minacciato un’azienda zootecnica di famiglia. Durante l’emergenza, Giuseppe Di Leonardo, 14 anni, ha attraversato il fumo per raggiungere un box in cui erano rimasti intrappolati cinque vitellini, riuscendo a liberarli prima che le fiamme potessero raggiungerli.

Mentre cinque mucche e due cavalli si trovavano al pascolo e hanno potuto allontanarsi dal pericolo, i vitellini erano chiusi all’interno del ricovero, esposti al rischio di rimanere soffocati dal fumo o coinvolti nell’incendio. Il ragazzo è intervenuto senza esitazione, aprendo il recinto e consentendo agli animali di mettersi in salvo.

«Ieri abbiamo vissuto un momento davvero difficile. Il fuoco era ormai alle porte della nostra azienda e dovevamo mettere in sicurezza il bestiame», ha raccontato il padre Roberto Di Leonardo.

Giuseppe frequenta l’Istituto tecnico agrario “A. Damiani” di Marsala e fin da piccolo affianca il padre nelle attività agricole svolte nell’azienda dello zio. Con i cinque vitellini, seguiti fin dalla nascita, ha sviluppato un rapporto particolare. «Per chi vive ogni giorno accanto agli animali non sono semplicemente capi di bestiame, ma parte della famiglia. La fiducia che riescono a trasmettere crea un forte senso di responsabilità», ha spiegato il giovane.

Anche il padre ha sottolineato il legame instaurato dal figlio con gli animali: «Li ha visti nascere e crescere, quasi fossero animali domestici. È stato questo a spingerlo a intervenire quando ha capito che erano in pericolo».

L’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio, evitando danni alle strutture che ospitano le stalle. Due pompieri hanno riportato una lieve intossicazione da fumo. Tutti gli animali sono stati messi in salvo.

👁 Articolo letto 132 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.