Infortunio sul lavoro, cantiere sospeso e denunciata impresa a Furnari

Carabinieri e Ispettori del Lavoro verificano un cantiere a Furnari dopo un grave infortunio. Riscontrate numerose violazioni di sicurezza, con denuncia e sospensione dell’attività.

Nel corso di un’ispezione sul cantiere di Furnari, i Carabinieri e gli Ispettori del Lavoro hanno scoperto gravi violazioni delle norme di sicurezza. La verifica è stata avviata in seguito a un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 54 anni. L’uomo è rimasto gravemente ferito mentre operava su un trattore sollevatore con pala. I controlli hanno rivelato la mancanza di un piano operativo di sicurezza, l’assenza di formazione adeguata per i lavoratori e la mancanza di misure di protezione, come parapetti di sicurezza. Il dirigente dell’impresa è stato denunciato alle autorità competenti, e l’attività del cantiere è stata sospesa a causa delle gravi violazioni riscontrate. L’incidente e le conseguenti violazioni sottolineano l’importanza di adottare e rispettare rigorose misure di sicurezza sul luogo di lavoro per prevenire infortuni e garantire la tutela dei lavoratori.

