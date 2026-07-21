Svincolo Gioiosa Marea – Piraino, verso progettazione e primo stralcio

Prosegue l’iter istituzionale finalizzato alla realizzazione dello svincolo autostradale di Gioiosa Marea. Dopo l’avvio della procedura per l’inserimento dell’intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche del Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stato compiuto un ulteriore passaggio nell’ambito della pianificazione dell’opera.

I sindaci di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, e di Piraino, Salvatore Cipriano, insieme al deputato regionale Pino Galluzzo, hanno preso parte a un incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò. Nel corso della riunione è stato illustrato l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, adeguato al nuovo prezzario regionale.

Durante il confronto sono stati inoltre definiti i passaggi amministrativi necessari per la prosecuzione dell’intervento e individuate le procedure per reperire le risorse economiche destinate sia alla progettazione esecutiva sia alla realizzazione di un primo lotto dell’opera.

Secondo quanto emerso dall’incontro, l’assessore Aricò ha condiviso l’importanza strategica dello svincolo, ritenuto funzionale al miglioramento dell’accessibilità del comprensorio, al sostegno delle attività economiche e turistiche e al potenziamento dei collegamenti, con particolare riferimento alle esigenze di Protezione Civile e alle situazioni di emergenza.

«Esprimiamo soddisfazione per il confronto avuto con l’assessore Alessandro Aricò, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso un’infrastruttura ritenuta fondamentale per il territorio», hanno dichiarato i sindaci Giusi La Galia e Salvatore Cipriano, rivolgendo un ringraziamento anche all’onorevole Pino Galluzzo e al presidente del CAS, Filippo Nasca, per il contributo fornito nel percorso istituzionale che ha consentito la ripresa dell’iter progettuale. I primi cittadini hanno inoltre evidenziato che il completamento dell’aggiornamento progettuale e l’individuazione del percorso per il reperimento delle risorse costituiscono tappe significative in vista delle successive fasi dell’intervento.

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