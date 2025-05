📽 7 Maggio, torna a Messina il truck tour sull’orientamento al lavoro

Dopo il buon esito della scorsa edizione, il truck tour “Il lavoro viaggia con noi – Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza” torna per il secondo anno consecutivo. Il prossimo 7 maggio, la manifestazione farà tappa a Messina, con l’undicesima delle sue venti tappe in programma. L’evento, che rientra nel contesto di Opportunity Day, si terrà in Piazza Duomo dalle 9 alle 14. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Durante il tour, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi gratuitamente con esperti nell’ambito dell’orientamento professionale. Gli orientatori forniranno consigli pratici su come costruire un curriculum vitae efficace e su come attivare tirocini formativi, informando anche sulle opportunità di lavoro locali. L’obiettivo è aiutare i giovani a prendere consapevolezza delle proprie capacità e aspirazioni professionali.

Inoltre, l’evento promuoverà anche i valori della legalità e della sicurezza sul lavoro. In questo contesto, verrà presentato un videogame educativo, strutturato in sette missioni, che mira a sensibilizzare i partecipanti sui rischi della criminalità nel mondo del lavoro. I Consulenti del Lavoro saranno protagonisti di questa manifestazione, sottolineando il ruolo cruciale che ricoprono nel panorama lavorativo, attraverso il loro supporto alle persone in cerca di lavoro e alle aziende.

👁 Articolo letto 163 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.