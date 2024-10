ASP Messina, campagna per la giornata dell’arresto cardiaco

Il 16 ottobre si celebra la “World Restart A Heart Day”, una giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull’arresto cardiaco, istituita dall’International Liaison Committee On Resuscitation. Questa ricorrenza ha lo scopo di sottolineare l’importanza della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP), manovre semplici ma fondamentali per salvare vite umane. L’iniziativa si propone di promuovere la consapevolezza tra i cittadini sull’importanza di saper intervenire in caso di emergenza, utilizzando le proprie mani come strumenti salvavita, e di diffondere la conoscenza delle pratiche di prevenzione primaria e secondaria contro il soffocamento da cibo, soprattutto nei bambini.

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina partecipa alla giornata con una campagna di sensibilizzazione, disponibile online sul sito ufficiale e tramite il profilo Facebook dell’ente. Il programma prevede attività di informazione, formazione e promozione della salute che inizieranno entro la fine del 2024. Le iniziative sono rivolte a diversi target: docenti e genitori per la tutela dell’età evolutiva, caregiver e operatori delle case di riposo per la protezione degli anziani, nell’ambito della prevenzione degli incidenti domestici.

Il progetto dell’ASP di Messina coinvolge esperti nazionali, che offriranno supporto tramite webinar e materiali informativi per diffondere la “prevenzione primaria”. L’obiettivo è ridurre il numero di decessi evitabili causati da soffocamento, insegnando al pubblico come eseguire correttamente le manovre di soccorso. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, “ognuno di noi può fare la differenza”, sottolineando che un numero maggiore di persone preparate aumenta le possibilità di salvare vite.

Oltre a queste attività, l’ASP di Messina prosegue il suo impegno nella formazione continua del personale sanitario. Tra i programmi formativi figurano la rianimazione neonatale, l’addestramento specifico per medici soccorritori e per i medici di continuità assistenziale delle piccole isole. In collaborazione con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, l’ASP promuove inoltre la preparazione per le maxiemergenze e garantisce la formazione continua in “Basic Life Support and Defibrillation” (BLSD). Tale formazione include le tecniche fondamentali di rianimazione cardiopolmonare e le manovre di disostruzione per neonati e bambini.

