Floresta, domato il vasto incendio: distrutti circa 30 ettari di terreno

Un vasto incendio ha interessato ieri il territorio di Floresta, sviluppandosi in due fasi e arrivando, dopo una ripresa delle fiamme, ad avvicinarsi alle abitazioni della periferia. Il rogo è stato domato dopo un lungo intervento che ha impegnato squadre a terra e mezzi aerei. Le cause sono ancora da accertare e non viene esclusa l’ipotesi dolosa.

Le fiamme erano divampate durante la notte sulla collina adiacente alla Statale 116, all’uscita del paese sul versante di accesso per chi proviene dalla costa. La propagazione era stata favorita dal vento di scirocco e dalle temperature elevate. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo e il personale antincendio del Corpo forestale di Floresta. Alle operazioni ha partecipato anche il sindaco Antonio Stroscio, insieme ad alcuni residenti. L’area interessata, inizialmente distante dalle abitazioni, risultava difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Nella mattinata era intervenuto un Canadair, che aveva prelevato acqua dal vicino lago al confine con Raccuja, seguito da un elicottero della Forestale. Intorno alle 13, quando la situazione sembrava sotto controllo, l’incendio era ripartito e le fiamme si erano avvicinate alle case della periferia. Erano quindi intervenuti un Canadair, due elicotteri della Forestale, personale Anas e i Carabinieri di Floresta.

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