Pistunina, primo sopralluogo dei tecnici nella palazzina crollata

Un primo sopralluogo tecnico è stato effettuato nella palazzina di via Giorgio La Pira, a Pistunina, crollata lo scorso 30 luglio. I consulenti nominati dalla Procura sono entrati nell’area per avviare gli accertamenti finalizzati a individuare cause e concause del cedimento della struttura.

L’incarico è stato affidato agli ingegneri Andrea Prota e Antimo Fiorillo, entrambi dell’Università di Napoli, e al messinese Rodolfo Urbani. Alla ricognizione hanno partecipato anche i consulenti tecnici di parte e alcuni legali delle parti offese e degli indagati. Sul posto erano presenti i Vigili del Fuoco, guidati dal comandante provinciale Michele Burgio, e i Carabinieri.

Dopo l’ispezione nell’area del crollo, gli accertamenti sono proseguiti nel parcheggio dello stadio Franco Scoglio e nella zona del 24esimo Reggimento, dove sono conservate le macerie recuperate dalla palazzina.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo Antonio D’Amato ed è condotta dalle sostitute Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone. Le attività investigative sono affidate ai Carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia Messina Sud.

Tre, al momento, gli indagati: gli imprenditori Pasquale D’Alì e Alessandro Panarello e l’ingegnere Pietro Leone. Le ipotesi di reato contestate sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Al sopralluogo era presente soltanto Panarello.

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