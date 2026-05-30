Weekend intenso per la scuderia RO Racing tra Fasano, Taro e Sicilia

La scuderia RO Racing si prepara ad affrontare un intenso fine settimana agonistico, con i propri equipaggi impegnati contemporaneamente in tre differenti competizioni automobilistiche di rilievo nazionale. Il programma vedrà i portacolori del team protagonisti nella cronoscalata Fasano-Selva, nel Rally Internazionale del Taro e nello Slalom Città di Santa Domenica Vittoria.

L’impegno più consistente sarà rappresentato dalla 67ª Coppa Selva di Fasano, storica gara in salita inserita nel calendario del Campionato Italiano Supersalita. Sulle strade pugliesi la squadra schiererà quattro piloti. Nella classe Racing Start RS 1.6 sarà al via Andrea Currenti, impegnato al volante della sua Peugeot 106. Nella GT Supercup Divisione I spazio invece a tre vetture del marchio Ferrari. Giuseppe D’Angelo e Kadija Mourtaji prenderanno parte alla competizione con due Ferrari 488 Challenge, mentre Giovanni del Prete sarà in gara con una Ferrari 296 Challenge Evo.

In Emilia-Romagna, la RO racing sarà rappresentata al 32° Rally Internazionale del Taro, appuntamento valido per l’International Rally Cup. A difendere i colori della scuderia saranno Jerry Mingoia e Roberto Longo, che affronteranno le prove speciali del Parmense a bordo di una Peugeot 208 R2B. L’equipaggio sarà impegnato in una gara considerata particolarmente selettiva, con l’obiettivo di conquistare punti utili per la classifica del campionato.

La presenza del sodalizio siciliano si completerà infine nel Messinese, dove andrà in scena il 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria. Tra i birilli sarà impegnata Alice Gammeri, al volante della Renault Clio RS di classe N2000. La pilota cercherà di ottenere un risultato significativo sia nella graduatoria di categoria sia nella classifica dedicata alle concorrenti femminili.

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