Cassibba conquista la 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo

Samuele Cassibba si è aggiudicato la 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, disputata sul percorso di oltre sei chilometri tra Giarre e Milo. Il pilota ragusano, al volante della Nova Proto, ha concluso la competizione con il tempo complessivo di 6’39.06, conquistando il successo al termine di una gara caratterizzata da continui cambiamenti in classifica e numerose interruzioni dovute a incidenti. Nessuno dei concorrenti coinvolti ha riportato conseguenze fisiche.

L’evento, organizzato dall’Automobile Club Acireale insieme all’ASD Scuderia Giarre Corse, ha vissuto uno dei momenti decisivi con il ritiro di Luigi Fazzino nella seconda manche. Dopo aver ottenuto il miglior riscontro nelle prove ufficiali del sabato ed essere il vincitore dell’edizione precedente, Fazzino ha dovuto interrompere la gara quando figurava tra i principali candidati alla vittoria.

Alle spalle di Cassibba si è classificato Franco Caruso, su Nova Proto NP01, con 6’42.79. Terzo posto per Antonino Salamone, su Nova Proto NP03, in 7’05.23. Hanno completato le prime posizioni Emanuele Schillace, Orazio Maccarrone, Francesco Ferragina, Carmelo Martella, Giovanni Carfì, Concetto La Spina e Michele Poma.

Nel corso della seconda manche si è fermato anche Michele Puglisi, costretto al ritiro a causa di un principio d’incendio sviluppatosi sulla propria vettura. Il pilota ha lasciato il mezzo senza riportare conseguenze.

Nel Campionato Italiano Bicilindriche il primo posto è andato ad Angelo Mercuri su Fiat 500 con il tempo di 8’46.56, davanti ad Alfio Barbagallo e Mirko Paletta, entrambi su Fiat 500. Tra le Auto Storiche si è imposto Gaetano Palumbo su Symbol in 8’08.79, seguito da Lucio Naselli su Fiat Ritmo Abarth 130 TC e da Aeron su Renault 5 GT Turbo.

Il presidente della Scuderia Giarre Corse, Orazio Maccarrone, ha dichiarato: «Abbiamo vissuto una giornata intensa. Nonostante le interruzioni causate dagli incidenti, l’organizzazione ha operato efficacemente e il dato più importante è che nessuno abbia riportato ferite. Il risultato è frutto dell’impegno di commissari, volontari, personale sanitario, forze dell’ordine e di tutti coloro che hanno collaborato alla manifestazione».

Anche il vicepresidente dell’Automobile Club Acireale, Giuseppe Trovato, ha espresso soddisfazione: «La competizione è rimasta incerta fino all’ultima manche. Ringraziamo piloti, ufficiali di gara, enti sostenitori e pubblico presente lungo il percorso, sui maxi schermi e attraverso la diretta televisiva e streaming. L’obiettivo resta quello di consolidare ulteriormente questa manifestazione nel panorama dell’automobilismo sportivo nazionale».

👁 Articolo letto 236 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.