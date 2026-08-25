Nuovo Pronto soccorso al Fogliani, inaugurazione entro settembre

Il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” dovrebbe essere inaugurato entro la fine di settembre. A indicare la tempistica è il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, che definisce l’opera «un intervento destinato a cambiare l’organizzazione dell’emergenza-urgenza del presidio mamertino».

La ristrutturazione, finanziata con oltre 2 milioni di euro, ha interessato la distribuzione degli spazi interni, i servizi rivolti agli utenti e la realizzazione di una nuova copertura destinata agli impianti collocati sulla terrazza. I lavori sono entrati nella fase operativa nell’ottobre 2024, dopo un lungo iter progettuale e amministrativo.

Per garantire la continuità dell’assistenza durante il cantiere è stato predisposto un Pronto soccorso provvisorio, aperto nel luglio dello scorso anno, insieme a un nuovo front office e a un parcheggio da circa 300 posti per personale e utenti.

La nuova struttura sarà maggiormente integrata con gli altri reparti dell’ospedale. Tra gli aspetti previsti figura la vicinanza alla Radiologia, finalizzata a ridurre i tempi per gli accertamenti strumentali nelle emergenze. L’accesso sarà collocato nell’area esterna sul lato di via Grazia, con percorsi distinti per pazienti, accompagnatori e ambulanze.

L’intervento rientra in un programma di investimenti sul Fogliani quantificato dall’Asp in circa 12 milioni di euro, che comprende anche l’adeguamento sismico e la nuova terapia intensiva.

Intanto alcuni cittadini hanno segnalato l’assenza di climatizzazione nella hall utilizzata temporaneamente dai familiari dei pazienti. «Quella hall non coincide con la nuova sala d’attesa del Pronto soccorso – precisa Cuccì – si tratta di uno spazio utilizzato in questa fase come soluzione provvisoria e temporanea».

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