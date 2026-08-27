Sicilia, incentivi per ristrutturazioni e adeguamento antisismico

La Regione Siciliana si prepara ad attivare due misure destinate agli interventi sul patrimonio edilizio, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro. Il primo bando, definito dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e atteso nei primi giorni di settembre, mette a disposizione 5 milioni per le ristrutturazioni nei centri storici, nelle zone A e nelle aree di pregio individuate dagli strumenti urbanistici.

Il meccanismo prevede che la Regione sostenga integralmente gli interessi dei mutui accesi dai proprietari per finanziare gli interventi. I prestiti potranno raggiungere 300 mila euro, con una durata massima di vent’anni. Le domande non saranno presentate direttamente all’amministrazione regionale, ma attraverso gli istituti di credito convenzionati, che trasmetteranno le richieste all’assessorato. Non è prevista una graduatoria: i contributi saranno concessi fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Gli interventi ammessi comprendono restauro, risanamento conservativo, ripristino funzionale, manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme edilizie e misure antisismiche, sia per singoli appartamenti sia per interi edifici. Il bando non prevede una quota riservata alle giovani coppie. Aricò punta a rifinanziare la misura nel 2027.

Parallelamente è in preparazione un secondo intervento da 15 milioni per riqualificazione energetica, adeguamento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento strutturale. Il decreto è stato predisposto dagli assessori Alessandro Aricò, Giusi Savarino e Alessandro Dagnino. Il bando sarà gestito dall’Irfis e riserverà il 10% delle risorse ai beneficiari con Isee inferiore a 20 mila euro.

I contributi copriranno il 50% delle spese, fino a 25 mila euro per le villette, 20 mila per appartamento negli edifici fino a otto unità e 15 mila per unità negli immobili più grandi.

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