Pronto Soccorso del Piemonte sospeso dal 31 agosto all’11 ottobre

Da lunedì 31 agosto sarà temporaneamente sospesa l’attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina. Lo stop scatterà alle 7 e resterà in vigore fino all’11 ottobre 2026 per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ritenuti urgenti e non rinviabili.

Durante questo periodo non saranno operative le attività di emergenza e urgenza della struttura, mentre continueranno a funzionare regolarmente tutti gli altri reparti. I lavori interesseranno principalmente l’adeguamento degli impianti del blocco operatorio e delle unità di Cardiologia e Utic. Gli interventi programmati sono finalizzati al miglioramento degli standard strutturali e assistenziali destinati agli operatori e ai pazienti.

La sospensione del Pronto Soccorso, viene precisato, non comporterà quindi la chiusura dell’Ospedale Piemonte. Per gestire le necessità assistenziali durante le settimane interessate dai lavori è stato predisposto un Piano Operativo Emergenziale, elaborato in collaborazione tra la Direzione dell’IRCCS e le Direzioni strategiche dell’AOU “G. Martino” e dell’ospedale Papardo.

In caso di emergenza, i cittadini dovranno rivolgersi agli altri Pronto Soccorso presenti a Messina. Anche le ambulanze del 118 trasferiranno i pazienti verso gli altri nosocomi cittadini.

Chi dovesse comunque raggiungere il Pronto Soccorso del Piemonte durante il periodo di sospensione sarà trasferito, attraverso le ambulanze dell’Istituto, presso le altre strutture ospedaliere messinesi. Le organizzazioni sindacali hanno collaborato alla gestione della fase transitoria e monitoreranno, insieme alle aziende sanitarie, l’andamento delle attività.

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