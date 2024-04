Simula un incidente per trascorrere la notte con un’amica, denunciato

La Procura distrettuale di Catania ha mosso accuse contro Roberto Santo D’Allura, 36enne di Taormina, per aver simulato un incidente per eludere gli arresti domiciliari. Carabinieri di Calatabiano lo hanno arrestato, eseguendo un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare. L’uomo è indagato per evasione e procurato allarme.

Dopo la presunta caduta in un dirupo con la moto, è stata avviata una massiccia operazione di ricerca, coinvolgendo cani addestrati e l’elicottero dei Vigili del fuoco. Tuttavia, dopo oltre 24 ore, D’Allura si è presentato ai Carabinieri, affermando di essere rimasto nel dirupo e di non aver subito ferite gravi.

Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva trascorso la notte presso un’amica, facendo uso di sostanze stupefacenti. Non è stato in grado di fornire dettagli sulla presunta caduta o sulla posizione della sua moto.

