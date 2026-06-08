Messina Volley approda in Serie B2 per la stagione 2026-2027

Il Messina Volley parteciperà al campionato nazionale di Serie B2 nella stagione sportiva 2026-2027. La società messinese presieduta da Mario Rizzo ha infatti acquisito il titolo sportivo necessario per accedere alla categoria, completando così un percorso di crescita avviato negli ultimi anni.

La formazione gialloblù era stata tra le protagoniste dell’ultima annata agonistica, chiudendo il campionato con risultati di rilievo e sfiorando il passaggio diretto alla categoria superiore. Nel corso della stagione la squadra ha conquistato 25 successi su 28 incontri disputati, confermandosi tra le realtà più competitive del torneo.

Alla guida del gruppo vi è stata Marcela Nielsen, impegnata contemporaneamente nei ruoli di allenatrice e giocatrice. Una scelta che, secondo la dirigenza, ha contribuito sia ai risultati ottenuti sul campo sia alla costruzione di un ambiente coeso e orientato agli obiettivi sportivi.

L’acquisizione del diritto a partecipare alla Serie B2 rappresenta per il club il naturale completamento del percorso intrapreso nell’ultima stagione. La società ha ritenuto che le condizioni organizzative e sportive fossero ormai adeguate per affrontare il salto di categoria e confrontarsi nel prossimo campionato nazionale.

“Sicuramente è un passo importante – ha dichiarato il presidente Mario Rizzo – uno step che servirà ad incrementare l’entusiasmo di quello che facciamo giornalmente ed è un segnale importante per la città, confidando sempre nel continuo apporto dei nostri sponsor, che ringrazio per quanto fatto insieme alla componente dirigenziale, tecnica e di squadra”.

Il presidente ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Marcela Nielsen: “Questo ci inorgoglisce. Marcela ha svolto egregiamente il doppio ruolo di allenatrice/giocatrice e lo dimostrano i risultati e anche l’ambiente sereno, proficuo e determinato che si è percepito all’interno della squadra”.

👁 Articolo letto 175 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.