Rally Valle del Belice, record di partecipazione con 59 equipaggi

Il 3° Rally Valle del Belice si prepara a registrare il primato assoluto di partecipazione dalla sua istituzione. La manifestazione automobilistica, in calendario sabato 18 e domenica 19 luglio, vedrà infatti al via 59 equipaggi, il dato più elevato mai raggiunto dall’evento, confermandone la crescente rilevanza nel panorama motoristico siciliano e nazionale.

L’iniziativa è promossa dall’Automobile Club Trapani insieme allo Sporting Club Partanna e proporrà due competizioni distinte. Il Rally Storico, valido per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) e per il Trofeo Rally di Zona Auto Classiche (TRZC), vedrà la partecipazione di 31 equipaggi. Parallelamente, il Rally Moderno, inserito nel calendario del Campionato Siciliano, schiererà 28 equipaggi.

Il risultato raggiunto sul fronte delle adesioni evidenzia il crescente interesse nei confronti della manifestazione, favorita anche dal percorso di gara e dalla capacità del territorio del Belice di richiamare piloti, team e appassionati provenienti da diverse realtà.

Il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino, ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: «Raggiungere il record storico di partecipanti in questa terza edizione è un risultato straordinario. Questo rally, nonostante la sua giovane età, sta dimostrando sul campo di essere diventato un punto di riferimento solido e stimato nel panorama degli sport motoristici».

Pellegrino ha inoltre ricordato il percorso compiuto negli ultimi tre anni: «Per noi si tratta di un successo enorme, che ripaga la scelta di riportare il grande rally in provincia di Trapani. Grazie al lavoro condiviso con lo Sporting Club Partanna siamo riusciti a costruire una manifestazione sempre più credibile. Oggi i 59 equipaggi iscritti rappresentano una conferma del valore del progetto e della risposta del territorio».

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