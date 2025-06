Sigonella, Barbagallo: “Sicilia terra di pace, no a operazioni militari”

Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, ha annunciato l’adesione al presidio convocato per sabato davanti alla base statunitense di Sigonella, promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo con il coinvolgimento di Cgil, Anpi, Comunità di Sant’Egidio, Legambiente, Libera, Uisp e Zero Waste. “Di fronte all’escalation militare degli ultimi giorni e ai bombardamenti dei siti strategici in Iran da parte degli Stati Uniti, aderiamo con convinzione all’appello per la pace e per ribadire il nostro no alla guerra”, ha dichiarato Barbagallo, precisando che “la Sicilia è una terra di pace e di mediazione, da sempre: le basi sul nostro territorio non vengano utilizzate per spargere odio e morte”.

Nel suo intervento il presidente regionale ha richiamato l’urgenza di privilegiare la diplomazia e di favorire il dialogo, “anche se in questo momento a prevalere sono i conflitti estremi, dall’Ucraina a Gaza fino all’Iran”. Barbagallo ha ribadito il rifiuto di qualunque forma di coinvolgimento, compreso il sostegno logistico, dell’Isola nelle operazioni militari in Medio Oriente. “Diciamo no al coinvolgimento, anche solamente logistico, e rilanciamo con forza l’invito alla de-escalation e alla ripresa dei contatti diplomatici”, ha aggiunto, sottolineando come la Sicilia debba continuare a svolgere un ruolo di ponte e di sviluppo pacifico.

