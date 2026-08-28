Milazzo, aggredisce la moglie davanti al figlio minorenne: arrestato

Un uomo di 54 anni è stato arrestato ieri a Milazzo dai Carabinieri della locale Compagnia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie, una donna di 48 anni.

L’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo Radiomobile, giunti nell’abitazione della coppia dopo una segnalazione trasmessa dal 118 relativa a una lite familiare. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, durante il diverbio il 54enne avrebbe colpito violentemente la moglie con un pugno al volto. All’episodio avrebbe assistito anche il figlio minorenne della coppia.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza e i successivi approfondimenti investigativi hanno portato i militari a procedere con l’arresto in flagranza dell’uomo. Il 54enne è stato quindi trasferito nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La donna, dopo l’aggressione, è stata accompagnata all’ospedale di Milazzo per ricevere le cure necessarie in relazione alle lesioni riportate.

Nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza di genere, viene ribadita l’importanza delle denunce da parte delle vittime per consentire l’attivazione tempestiva degli interventi di tutela. Un orientamento sostenuto anche dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore capo Giuseppe Verzera, impegnata nel perseguimento dei reati riconducibili a questo tipo di fenomeni.

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