We Beach Catania avanti in Coppa Italia: Sicilia BS battuto 3-2

Inizia con una vittoria il percorso del We Beach Catania in Coppa Italia di beach soccer. La formazione rossazzurra ha superato il Sicilia BS, squadra catanese impegnata nella Poule Promozione, imponendosi con il risultato di 3-2 e conquistando così il pass per i quarti di finale della competizione. Il prossimo ostacolo sarà il Città di Milano, avversario in programma domani alle 15.15 sulla sabbia di Terracina.

Il successo arriva pochi giorni dopo l’affermazione ottenuta contro la Sambenedettese nel recupero della quarta giornata del campionato, risultato che aveva consentito al We Beach di conquistare il terzo successo in quattro gare della Poule Scudetto.

La sfida tutta catanese si è aperta con il vantaggio rossazzurro firmato da Zurlo, a segno dopo appena due minuti di gioco. Il Sicilia BS ha ristabilito l’equilibrio al 6’ grazie alla rete di Candarella. Nella seconda frazione il We Beach ha nuovamente preso in mano il confronto con il secondo centro personale di Zurlo, prima del gol realizzato da Borer, autore del momentaneo allungo e sempre più incisivo nel reparto offensivo dopo la marcatura messa a segno anche contro la Sambenedettese. Nel terzo tempo il Sicilia BS ha accorciato le distanze con Sciuto, senza però riuscire a completare la rimonta.

Al termine dell’incontro il tecnico Mario Giuffrida ha commentato la prova dei suoi: “Non abbiamo disputato una gara intensa come quella contro la Sambenedettese. In alcuni momenti abbiamo gestito bene la partita, in altri meno. L’obiettivo principale era ottenere la qualificazione e proseguire la serie positiva. In questa fase della stagione è importante anche amministrare energie e situazioni di gioco. Ora siamo concentrati sulla sfida contro il Città di Milano”.

Sulla stessa linea Zurlo, che ha evidenziato come “fosse fondamentale superare il turno e gestire le energie in una partita condizionata dalle alte temperature. Adesso il pensiero è rivolto al prossimo impegno”.

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