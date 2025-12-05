A Ragusa presentata la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo

La tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo è stata presentata a Ragusa, negli spazi di Villa Fortugno. L’iniziativa, promossa dalla DLF Academy con la collaborazione di Ragusa Motorsport e sostenuta dal Comune di Ragusa e dal Libero Consorzio comunale, tornerà dopo quattordici anni di assenza. La partenza è prevista sabato 6 dicembre alle 18:01 da Piazza Libertà, dove la manifestazione si concluderà domenica 7 alle 17:00. Il tracciato interesserà i territori comunali di Ragusa, Modica e Giarratana.

Ragusa, designata Città europea dello Sport 2027, sarà centro logistico dell’evento. Piazza Libertà ospiterà start e arrivo, mentre il parco assistenza sarà collocato nella zona industriale. In Piazza Sangiovanni troverà posto il villaggio rally con presenze associative, tra cui AVIS, ADMO, AIDO, il Consorzio di Tutela Ragusano DOP, il Consorzio Olio Monti Iblei ed Erregi Land.

“La Città di Ragusa ha risposto immediatamente alla chiamata degli sportivi”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Cassì, evidenziando l’intenzione di proseguire la collaborazione con gli organizzatori. Sulla stessa linea, il patron della DLF Academy, Delfino La Ferla, ha ricordato il ritorno della competizione dopo un lungo intervallo, affermando: “Era importante ripartire e adesso guardiamo già al 2026”.

Definito l’elenco dei partecipanti, la sfida più attesa è tra Totò Riolo e Maurizio Ciffo, entrambi su Skoda Fabia R5 Evo. Riolo sarà navigato dall’onorevole Nicola Catania, mentre Ciffo farà coppia con Massimo Cambria. Tra i principali concorrenti figurano anche Salvatore Vitale con Enzo Mannina, Pietro Imbrò e Maurizio Corso su Peugeot 207 Super 2000, oltre a Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati su Lancia Ypsilon Rally4.

La gara si aprirà con la prova “Lusia” di 4,65 chilometri. Domenica saranno in programma sei tratti cronometrati, articolati su due speciali ripetute tre volte: Salinella, lunga 9,7 chilometri, e l’inedita San Giacomo di 7,35 chilometri. Il totale dei tratti cronometrati supererà i 55 chilometri. Direttore di gara sarà Manlio Mancuso, con circa cento ufficiali coinvolti. Le prove saranno trasmesse in diretta da “E20 in diretta”. L’arrivo finale è previsto domenica alle 17:00 in Piazza Libertà.

