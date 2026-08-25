Gioiosa Marea, verifiche sulla qualità del mare: analisi negative

L’amministrazione comunale di Gioiosa Marea ha disposto una serie di accertamenti sulla qualità delle acque marine lungo il territorio comunale, dopo le segnalazioni pervenute nei giorni scorsi.

Le verifiche hanno interessato inizialmente l’impianto di depurazione, con controlli finalizzati ad accertarne il regolare funzionamento. Secondo quanto comunicato dal Comune, la ditta incaricata delle verifiche non avrebbe rilevato anomalie o irregolarità nel ciclo di trattamento delle acque, escludendo quindi elementi riconducibili a un malfunzionamento dell’impianto.

Contestualmente, l’amministrazione ha disposto specifici campionamenti delle acque marine affidati alla Ditta Capone Lab srl. Le analisi sono state effettuate in più punti del litorale comunale, interessando le zone di Gioiosa Marea, San Giorgio e Capo Calavà.

Gli esami erano finalizzati a verificare l’eventuale presenza di parametri anomali nelle acque delle aree interessate dalle segnalazioni. Anche sotto questo profilo, in base agli esiti resi noti dall’amministrazione comunale, le analisi effettuate dal laboratorio hanno dato risultato negativo.

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