Da Capo d’Orlando a Naso, torna la Camminata per Sergio Granata

Torna lunedì 31 agosto la Camminata in memoria di Sergio Granata, giornalista e direttore di Antenna del Mediterraneo, scomparso prematuramente nel 2019. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, unirà simbolicamente Capo d’Orlando e Naso nel periodo dei festeggiamenti dedicati a San Cono.

L’appuntamento è diventato negli anni un momento di incontro per amici, conoscenti e partecipanti provenienti da diversi centri dei Nebrodi. Dopo lo stop dello scorso anno, determinato dalla frana che continua a interessare la Strada Statale 116, gli organizzatori hanno deciso di confermare l’edizione 2026 modificando il tradizionale itinerario.

La partenza è fissata alle 17.30 da contrada Scafa, nei pressi della località “La mia Valle”. Da qui i partecipanti percorreranno la strada che collega la zona con le contrade nasitane di Cresta e Piano San Cono, proseguendo successivamente verso il centro cittadino. La camminata è aperta a tutti coloro che intendono prendere parte all’iniziativa.

L’arrivo è previsto intorno alle 20.30 in Piazza Roma, a Naso, dove sono in corso i preparativi per le celebrazioni in onore del patrono San Cono.

La manifestazione si inserisce nel programma delle giornate che precedono il momento principale dei festeggiamenti religiosi. Le celebrazioni culmineranno martedì 1 settembre con la tradizionale processione dedicata al patrono della cittadina nebroidea.

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