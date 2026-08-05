Aperte le iscrizioni alla 68ª Cronoscalata Monte Erice

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 68ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani e inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM).

Con l’approvazione dei regolamenti destinati sia alle vetture moderne sia a quelle storiche, la manifestazione entra nella fase operativa in vista dell’appuntamento in programma dal 4 al 6 settembre.

Anche per questa edizione viene confermata la formula che coinvolge tre Comuni del territorio trapanese. Trapani ospiterà le operazioni di verifica tecnica e sportiva dei concorrenti, Valderice sarà sede del paddock e della partenza della competizione, mentre il traguardo sarà collocato nel territorio di Erice, lungo il tradizionale percorso della cronoscalata.

L’apertura delle iscrizioni rappresenta uno dei principali passaggi organizzativi dell’evento, che ogni anno richiama piloti e appassionati delle competizioni in salita provenienti da diverse regioni italiane.

“L’apertura delle iscrizioni dà ufficialmente il via a questa edizione, rinnovando una tradizione importante per lo sport e per tutto il territorio trapanese”, ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino. Il presidente ha inoltre evidenziato l’impegno dell’ente nell’organizzazione della manifestazione, affermando: “Come ente lavoriamo per garantire un evento di alto livello, confermando Erice come una tappa fondamentale delle gare di velocità in salita”.

La competizione sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna e conferma il proprio ruolo tra gli appuntamenti di riferimento del panorama automobilistico nazionale, mantenendo invariata la struttura organizzativa che caratterizza la manifestazione da diversi anni.

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