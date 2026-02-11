Milazzo, contro il bullismo a scuola l’app “Io ti ascolto”

Un momento di confronto sul tema del bullismo e del cyberbullismo si è svolto all’oratorio della chiesa della Trasfigurazione di Ciantro, nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune e dall’Istituto comprensivo terzo. L’incontro, intitolato “Ascolto, giovani, bullismo”, ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola media “Zirilli”, con l’obiettivo di presentare e approfondire le funzionalità dell’applicazione “Io ti ascolto”.

Il progetto si inserisce nel percorso di collaborazione tra amministrazione comunale e istituzioni scolastiche per contrastare fenomeni che interessano in modo crescente la popolazione giovanile e che spesso rimangono sommersi. L’applicazione, integrata nell’app istituzionale del Comune “Milazzo”, è rivolta ai giovani e, più in generale, a chi attraversa situazioni di disagio e avverte l’esigenza di un confronto riservato.

Dopo i saluti del sindaco Pippo Midili e del dirigente scolastico Alessandro Greco, l’assessora ai Servizi sociali Natascia Fazzeri ha evidenziato che “Io ti ascolto offre ai ragazzi uno spazio protetto in cui potersi esprimere, grazie al supporto di un team di professionisti e al sostegno dei Servizi sociali del Comune di Milazzo”.

L’applicazione è stata illustrata nei dettagli dal promotore Giancarlo Campisi, che ne ha spiegato le modalità di utilizzo e le finalità. Nel corso dell’incontro è stato inoltre riconosciuto il contributo degli studenti Marco Messina e Luca Italiano, autori della locandina rappresentativa dell’iniziativa, caratterizzata da un cuore e da simboli grafici dedicati al dialogo e alla condivisione anonima delle difficoltà.

