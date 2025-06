Il Policlinico di Messina aderisce all’iniziativa Open Day Emicrania

Anche per il 2025, l’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina partecipa all’iniziativa (H) Open Day, promossa dalla Fondazione Onda ETS, dedicata alla sensibilizzazione sull’emicrania. L’appuntamento è fissato per il 19 giugno, giornata in cui si concentreranno diverse attività finalizzate a porre l’attenzione su questa patologia che coinvolge un vasto numero di persone, incidendo significativamente sulla qualità della loro vita.

Presso il Centro Cefalee, situato al primo piano del Padiglione H dell’ospedale messinese, sarà possibile usufruire di visite e consulenze gratuite, con un totale di 25 prestazioni previste dalle 9 alle 12:30. Le prenotazioni sono aperte via email all’indirizzo uoccentrocefalea@gmail.com o telefonando al numero 0902212793. Parallelamente, tra le 9 e le 12:15, saranno attive consulenze telefoniche con neurologi specializzati, raggiungibili al numero 0902212955. Nel centro verrà inoltre distribuito materiale informativo e il diario dell’emicrania.

Dalle 12:30 alle 13 si svolgerà un webinar dal titolo “Emicrania oggi: nuove frontiere terapeutiche”, accessibile tramite QUESTO LINK (ID riunione: 895 5945 3122, codice d’accesso: 37j136), durante il quale esperti risponderanno alle domande dei partecipanti.

L’emicrania, malattia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti nel mondo con una prevalenza tripla tra le donne, è classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante. Nonostante ciò, resta spesso una condizione “invisibile” agli occhi della società. L’iniziativa mira a promuovere un riconoscimento precoce dei sintomi per facilitare l’accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, sottolinea come questa manifestazione, giunta al terzo anno nel ventennale della fondazione, rappresenti un’occasione per offrire strumenti di diagnosi e cura ai pazienti, coinvolgendo medici, associazioni, media e farmacie per superare lo stigma legato all’emicrania.

I servizi delle oltre 110 strutture aderenti al network Bollino Rosa sono consultabili dal 5 giugno sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile verificare orari, date e modalità di prenotazione selezionando regione e provincia. Fondazione Onda ETS, attiva dal 2007, riconosce con il Bollino Rosa gli ospedali che offrono servizi dedicati alla salute di genere, promuovendo un approccio integrato e specifico nelle cure.

Il progetto gode della media partnership di Adnkronos Salute, Baby Magazine, Dottnet, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera, con il contributo incondizionato di Pfizer e il patrocinio di numerose associazioni scientifiche e di pazienti impegnate nella lotta contro le cefalee.

