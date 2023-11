Christmas Town, un parco tematico dedicato interamente al Natale

Un evento sta per prendere vita a Catania dall’8 al 30 dicembre, trasformando il centro fieristico “Le Ciminiere” in una Christmas Town da 10mila metri quadrati. Questo sarà il primo e il più grande parco tematico del Sud Italia dedicato interamente al Natale.

L’attesa cresce mentre ci avviciniamo a Natale 2023. Nel planetario, i visitatori potranno esplorare il viaggio della cometa che ha guidato i Re Magi fino a Betlemme, una narrazione avvincente che affascina grandi e piccini. All’interno del centro fieristico, una pista di pattinaggio su ghiaccio di 250 metri quadrati consentirà a tutti di scivolare nel clima festoso. I visitatori saranno immersi in un mare di luci scintillanti e deliziati dal profumo dei bastoncini di zucchero, mentre potranno godersi le attrazioni a tema e le giostre.

Una delle attrazioni più attese sarà l’incontro con Babbo Natale. Basterà bussare alla sua porta, e gli elfi la apriranno, permettendo l’accesso al villaggio, dove sarà possibile visitare la stalla delle renne parlanti.

La magia del Natale non ha età, e la Christmas Town di Catania ha un programma ricco di eventi per tutti i gusti. Artisti di strada, tra cui giocolieri, mangiafuoco e maghi, si esibiranno negli anfiteatri del parco tematico. Due parate al giorno, al mattino e al pomeriggio, con personaggi come la banda musicale degli schiaccianoci e le mascotte delle fiabe, incanteranno il pubblico.

Tra gli stand addobbati, i presepi e le prelibatezze natalizie, sarà possibile fare shopping per i regali di Natale. I visitatori avranno l’opportunità di abbracciare e scattare selfie con i personaggi di Sylvanian Families, le principesse di Disney Princess e Batman, che saranno presenti per rendere indimenticabile l’esperienza.

Inoltre, PlayMobil stupirà il pubblico con gigantografie di innumerevoli pezzi, mentre i bambini potranno divertirsi con i mattoncini Lego e incontrare il loro eroe preferito, Batman. Il trenino Peg Perego porterà i visitatori in giro per il parco tematico a tutte le ore.

Per gli amanti della musica, la Disco Christmas ospiterà deejay che mescoleranno playlist a tema, mentre nella sala da 400 posti sarà possibile godersi le proiezioni dei più celebri film natalizi.

Le date e gli orari di apertura varieranno durante l’evento, permettendo a tutti di trovare il momento ideale per vivere questa esperienza natalizia. Dall’8 al 10 dicembre, l’evento sarà aperto dalle 11:00 alle 23:00, mentre dal 11 al 15 dicembre l’orario sarà dalle 16:00 alle 23:00. Dal 16 al 23 dicembre, sarà nuovamente aperto dalle 11:00 alle 23:00. Il 24 dicembre, la Christmas Town sarà aperta dalle 11:00 alle 19:00, mentre il 25 dicembre riaprirà dalle 16:00 alle 23:00. Infine, dal 26 al 30 dicembre, l’evento sarà accessibile dalle 11:00 alle 23:00.

