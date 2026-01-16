Rischi dei social per i bambini, l’iniziativa del deputato Gilistro

Un richiamo a una collaborazione strutturata tra istituzioni, mondo scientifico e mezzi di informazione per sensibilizzare le famiglie sui rischi legati all’uso precoce di smartphone e dispositivi digitali. A lanciarlo è stato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e pediatra Carlo Gilistro, intervenuto a Roma, a Palazzo Carpegna del Senato, durante il convegno “Social e infanzia”. L’iniziativa è stata promossa dalla senatrice M5S Barbara Floridia, presidente dell’intergruppo parlamentare “Educazione social”, e ha visto la partecipazione degli psicologi Daniela Lucangeli e Giuseppe Lavenia.

Gilistro ha ribadito la necessità di un’azione congiunta per informare i genitori sui potenziali effetti negativi dell’esposizione dei bambini, soprattutto in età molto precoce, a cellulari e social network. Il deputato è primo firmatario della legge voto approvata all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana che introduce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari per i più piccoli.

“I pericoli sono numerosi e spesso sottovalutati – ha affermato – perché telefonini e social rappresentano una forma di dipendenza che non passa dall’assunzione di sostanze e, proprio per questo, non viene percepita come tale”. Gilistro ha richiamato l’attenzione su fenomeni in crescita come il phubbing, ovvero la tendenza a ignorare i figli per concentrarsi sullo smartphone, il ritiro sociale degli hikikomori e l’aumento dei casi di Adhd, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

A margine dell’incontro, il parlamentare ha annunciato l’intenzione di riproporre in Sicilia un intervento normativo già presentato in passato. “Nella prossima legge economica che approderà all’Ars – ha spiegato – ripresenterò un emendamento da due milioni di euro per finanziare campagne di informazione sui media, dalle televisioni alla stampa, fino ai siti online”. La misura, già respinta nell’ultima manovra finanziaria regionale, secondo Gilistro potrebbe ora incontrare un diverso orientamento.

