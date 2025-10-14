Frase choc di un bimbo dello Zen, “Ti faccio fare la fine di Taormina”

Un insegnante della scuola “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di Palermo ha riferito un episodio avvenuto nei giorni successivi all’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso sabato notte nel centro cittadino. Durante un sit-in svoltosi davanti alla Prefettura, nell’ambito di una marcia silenziosa che ha visto la partecipazione di circa mille persone con candele e cartelli contro la violenza, il docente ha raccontato che un alunno di 9 anni avrebbe detto a un compagno: “Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”.

Il bambino frequenta la stessa scuola del quartiere dove vive anche Gaetano Maranzano, 28 anni, che ha confessato di aver sparato al giovane durante una lite avvenuta davanti a un pub.

L’insegnante, intervenendo al microfono durante la manifestazione, ha espresso preoccupazione per le condizioni sociali e ambientali in cui operano i docenti dello Zen. “Amo il mio lavoro, io provengo dallo Zen, ma ormai nel quartiere il tasso di criminalità è fuori controllo. Aiutateci, da soli non ce la possiamo fare”, ha dichiarato.

Ha inoltre sottolineato le difficoltà quotidiane nel garantire la frequenza scolastica: “La metà dei bambini tenta ogni giorno di scappare dalla scuola o non si presenta affatto. C’è una situazione insostenibile. Aiutateci”. Le parole dell’insegnante sono state accolte dal silenzio dei partecipanti, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia della vittima e ribadire il rifiuto della violenza.

