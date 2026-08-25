Truffe online e riciclaggio, sei uomini denunciati dalla Polizia

Un sistema basato sulla creazione di pagine internet contraffatte, utilizzate per acquisire dati personali e sottrarre denaro dai conti correnti delle vittime. È quanto ricostruito dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine condotta dagli agenti della Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto “Fontanarossa”.

L’attività investigativa ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di sei uomini, accusati di truffa e riciclaggio di denaro. Per tutti resta ferma la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria hanno esaminato e incrociato i dati raccolti con i tabulati messi a disposizione dai gestori telefonici e con le informazioni relative ai movimenti finanziari fornite dagli istituti di credito. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale le somme sottratte venivano trasferite, mediante operazioni multiple, su diversi conti correnti. I successivi passaggi permettevano di movimentare il denaro prima del recupero delle somme, effettuato anche attraverso prelievi in contanti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le vittime venivano indirizzate verso pagine web realizzate in modo da riprodurre quelle originali. Convinti di utilizzare siti autentici, gli utenti inserivano dati personali e fornivano documenti d’identità, seguendo anche indicazioni ricevute attraverso una nota applicazione di messaggistica.

In diversi casi veniva inoltre richiesta l’esecuzione di bonifici istantanei, operazioni che, una volta effettuate, non risultavano più revocabili. Gli accertamenti hanno infine consentito agli agenti di individuare i sei presunti componenti del gruppo e denunciarli all’Autorità Giudiziaria.

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