Miastenia grave, trattamento a domicilio riduce accessi sanitari

In Sicilia è ora disponibile una nuova modalità di trattamento per i pazienti affetti da miastenia grave, patologia autoimmune rara e cronica caratterizzata da una progressiva riduzione della forza muscolare. A seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, è stata introdotta anche nell’Isola una formulazione innovativa di efgartigimod alfa in siringa preriempita, destinata all’autosomministrazione domiciliare. La terapia consente di effettuare il trattamento in pochi secondi e in condizioni di sicurezza, senza la necessità di recarsi in ospedale.

Secondo il prof. Carmelo Rodolico, ordinario di Neurologia all’Università degli Studi di Messina e direttore della UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari dell’AOU G. Martino, “questa modalità di somministrazione permette una gestione più agevole e flessibile della malattia, riducendo il peso degli spostamenti frequenti e lo stress correlato”. Rodolico sottolinea inoltre che si tratta di un’opzione pronta all’uso, in grado di ridurre il tempo necessario per la terapia a circa 20-30 secondi rispetto alle più lunghe infusioni endovenose.

La miastenia grave è determinata da un’alterazione del sistema immunitario che produce anticorpi in grado di interferire con la trasmissione neuromuscolare. Può manifestarsi a qualsiasi età, con una maggiore incidenza tra i 20 e i 30 anni nelle donne e tra i 50 e i 60 anni negli uomini. In Italia interessa circa 15.000-18.000 persone, pari a un caso ogni 5.000 abitanti.

Per il dott. Vincenzo Di Stefano, ricercatore neurologo del Policlinico Universitario P. Giaccone di Palermo, “la disponibilità della formulazione domiciliare rappresenta un miglioramento concreto della qualità di vita, favorendo l’autonomia dei pazienti e riducendo gli accessi alle strutture sanitarie”. La somministrazione può avvenire a domicilio da parte del paziente o di un caregiver adeguatamente formato, con un alleggerimento del carico per ambulatori e day hospital.

Efgartigimod alfa è stato sviluppato da argenx, azienda attiva nel settore dell’immunologia. Fabrizio Celia, General Manager di argenx in Italia, ha dichiarato che “questa approvazione conferma l’impegno nella ricerca di soluzioni terapeutiche innovative e personalizzate, capaci di ridurre il carico ospedaliero e aumentare l’autonomia dei pazienti”.

