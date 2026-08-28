Rivolta nel carcere di Siracusa-Cavadonna, diversi agenti feriti

Una rivolta si è verificata all’interno della casa circondariale di Siracusa-Cavadonna, dove un gruppo di detenuti stranieri, in attesa di trasferimento dopo alcuni scontri fisici con reclusi italiani, ha raggiunto i tetti della struttura dopo avere forzato le recinzioni dei cortili destinati al passeggio.

L’episodio ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri. Una volta saliti sulla copertura dell’istituto penitenziario, i detenuti avrebbero lanciato calcinacci e altri oggetti contro il personale della Polizia penitenziaria intervenuto per fronteggiare la situazione. Diversi agenti sono rimasti feriti e sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Il numero complessivo dei feriti non è stato ancora definito.

Per rafforzare il dispositivo interno sono stati richiamati in servizio anche agenti che si trovavano liberi dal turno, mentre ulteriori rinforzi sono giunti da altri istituti penitenziari.

Parallelamente è stato predisposto un presidio lungo il perimetro esterno del carcere. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza con l’obiettivo di prevenire eventuali tentativi di fuga durante le fasi della protesta.

A rendere noto quanto accaduto è stato l’Osapp. Il segretario provinciale Giuseppe Argentino ha definito la situazione un «disastro annunciato», richiamando l’attenzione sulle condizioni dell’istituto e denunciando problemi legati alla «carenza organica e sovraffollamento».

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