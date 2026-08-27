Esplosione in mare, 40enne salvato dalla Guardia di Finanza

Un uomo di circa 40 anni è stato soccorso nel Canale di Sicilia dopo l’incendio e la successiva esplosione dell’imbarcazione sulla quale si trovava. L’intervento è stato effettuato dai militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza.

L’episodio si è verificato durante la notte, a oltre 25 miglia nautiche da Marsala. Un elicottero delle Fiamme Gialle, impegnato in un servizio di pattugliamento aeronavale, ha individuato in mare un natante avvolto dalle fiamme. Poco dopo, l’equipaggio ha assistito a una violenta deflagrazione che ha distrutto l’imbarcazione, lasciando sulla superficie dell’acqua soltanto un relitto fumante.

Durante le operazioni di ricognizione, nel buio e tra le onde, i finanzieri hanno individuato un uomo in mare, privo di dispositivi di galleggiamento e in evidente difficoltà. Dall’elicottero è stata immediatamente diramata la comunicazione di emergenza.

Con il coordinamento dell’Autorità marittima di Palermo, un Motor Yacht che si trovava in navigazione nelle vicinanze è stato indirizzato verso il punto dell’incidente. L’elicottero della Guardia di Finanza ha mantenuto il contatto visivo con il naufrago e illuminato lo specchio d’acqua con i propri proiettori, facilitando le prime operazioni di recupero.

Successivamente è intervenuto il Guardacoste 119 “Vitali”, unità d’altura delle Fiamme Gialle, che ha preso a bordo il 40enne. L’uomo presentava ustioni ed era in stato di shock.

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